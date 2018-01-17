Первенство СЗФО по художественной гимнастике пройдет в Мурманске

Мурманская область, 17 января. С 17 по 19 января в легкоатлетическом манеже в Мурманске пройдет первенство Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике. Об этом проинформировала в среду пресс-служба областного комитета по физической культуре и спорту.

В соревнованиях примут участие спортсменки из девяти регионов Российской Федерации. Для оценки выступлений гимнасток будет задействовано новое программное обеспечение.

«Мурманская область будет представлена юными спортсменками и уже титулованными командами серебряных призеров СЗФО в групповых упражнениях по программе обруч, булавы, скакалка и командой бронзовых призеров СЗФО», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что сборная России по художественной гимнастике присоединилась к общественному движению Putin Team, которое создано для поддержки главы государства Владимира Путина.