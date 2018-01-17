В Мурманской области собирают предложения по выполнению одобренного Путиным проекта

Мурманск, 17 января. В ЗАТО Североморск Мурманской области открыли пять пунктов по сборам от горожан предложений по улучшению городской среды. Все это проводится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отмечается, что в Североморске подошли к воплощению проекта оригинально — местная администрация решила сначала опросить горожан на тему, что они хотят улучшить или изменить в своем городе.

В минувший вторник на улицы Североморска вышли волонтеры с листовками, в которых пояснялось, что это за проект, и что все желающие могут принести свои предложения по улучшению городской среды, для чего по пяти адресам открылись специальные пункты.

В них установлены урны, и все неравнодушные к судьбе своего города могут нести свои пожелания в письменном виде.

Напомним, в сентябре 2016 на совещании президента России Владимира Путина с правительством была выдвинута инициатива создания общественной федеральной программы благоустройства городов России.

Глава государства в своем ежегодном послании Федеральному Собранию поддержал указанную инициативу и назвал вопрос благоустройства городов одним из приоритетных направлений работы правительства РФ, после чего был разработан приоритетный проект «Формирование комфортной среды».

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