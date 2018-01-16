Учебные заведения Мурманской области получили новые школьные автобусы

Мурманск, 16 января. Четыре школы в Мурманской области получили новые автобусы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации.

«Губернатор Марина Ковтун передала представителям Апатитов, Ковдорского и Кольского районов, а также Кандалакшской коррекционной школы ключи от четырех новых школьных автобусов, поставленных в Мурманскую область в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации», — указано в заявлении ведомства.

Речь идет о желтых автобусах Ford Transit, которые могут перевозить до 22 человек. Как отметила глава области, власти намерены продолжить в 2018 году реализовать проект по обновлению школьного автопарка.

«В этом году планируется приобретение не менее семи школьных автобусов», — добавила Ковтун.

Напомним, ранее стало известно о том, что продленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным госпрограмма «Доступная среда» была реализована в учебных заведениях Мурманска на 100%.