Летчики Северного флота провели тренировку по поиску подлодок в Баренцевом море

Североморск, 16 января. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ отработали задачи обнаружения субмарин условного противника в подводном положении.

По сообщению пресс-службы Северного флота пилоты корабельных вертолетов провели тренировку по отработке тактических приемов поиска и классификации подлодок, слежения за их перемещением с использованием гидроакустических и радиолокационных средств.

После обнаружения субмарин противника условно применяются комплексы противолодочного вооружения. В ходе учений также отрабатывалась слетанность экипажей, пилоты получили допуски к полетам в сложных метеорологических условиях.

Противолодочные вертолеты Ка-27 предназначены для поиска подлодок противника, следующих с различной скоростью на разных глубинах. Машины оборудованы высокоточными автопилотами, позволяющими длительное время зависать над заданной точкой, что необходимо для применения опускаемой гидроакустической станции.

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