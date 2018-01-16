#выборы2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Новости Сирии
Боевики ИГ захватили около 70% лагеря беженцев Ярмук в Дамаске
Россия
Летчики Северного флота провели тренировку по поиску подлодок в Баренцевом море
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Летчики Северного флота провели тренировку по поиску подлодок в Баренцевом море

    14:16  16 Января 2018
    88

    Летчики Северного флота провели тренировку по поиску подлодок в Баренцевом море

    Североморск, 16 января. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ отработали задачи обнаружения субмарин условного противника в подводном положении.

    По сообщению пресс-службы Северного флота пилоты корабельных вертолетов провели тренировку по отработке тактических приемов поиска и классификации подлодок, слежения за их перемещением с использованием гидроакустических и радиолокационных средств.

    После обнаружения субмарин противника условно применяются комплексы противолодочного вооружения. В ходе учений также отрабатывалась слетанность экипажей, пилоты получили допуски к полетам в сложных метеорологических условиях.

    Противолодочные вертолеты Ка-27 предназначены для поиска подлодок противника, следующих с различной скоростью на разных глубинах. Машины оборудованы высокоточными автопилотами, позволяющими длительное время зависать над заданной точкой, что необходимо для применения опускаемой гидроакустической станции.

    Ранее президент РФ Владимир Путин отметил повышение потенциала и боеспособности российской авиации, армии и флота после участия в военной операции в Сирии.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #северный флот #подлодка #ка-27
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Киевский эксперт: Властям Украины сейчас выгодно вообще забыть про Крым

      14:10 16 Января 2018 1344
      Читать
      13:17
      Сегодня

      Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов
      12:29
      Сегодня

      Лев Лещенко: У Путина есть авторитет в народе, и он безусловный лидер нашего Отечества
      10:46
      Сегодня

      Ксения любит смешить: в Крыму ответили Собчак на слова о «неполноценности» жителей полуострова
      10:42
      Сегодня

      Гавра: Путин сформулировал повестку даже не нового президентского срока, а на ближайшие десятилетия
      10:06
      Сегодня

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018 2123

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      32981

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7597

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7257

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12828
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      13:55   16 Января 2018
      302
      В Совфеде объяснили, почему американцы боятся российской армии

      В Совфеде объяснили, почему американцы боятся российской армии

      11:13   16 Января 2018
      1754
      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06   16 Января 2018
      2123
      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      2:11   16 Января 2018
      284