В Мурманске стартовал этап всероссийской олимпиады по литературе

Мурманск, 15 января. Региональный этап всероссийской олимпиады по литературе проходит сегодня в Мурманске. Участие в литературной олимпиаде приняли 93 ученика старших классов школ со всей Мурманской области.

Право участия в олимпиаде получили школьники, которые стали победителями муниципальных олимпиад по литературе в различных населенных пунктах Мурманской области, а в жюри вошли преподаватели русского языка и литературы из школ и других образовательных организаций Мурманска, Североморска, Кольского района, а также местных филиалов Нахимовского училища военно-морского флота и Института развития образования.

Проходит олимпиада по литературе на базе Мурманского строительного колледжа имени Н. Е. Момота.

Напомним, на днях президент Владимир Путин встретился со школьниками, которые стали победителям всероссийского конкурса сочинений в номинации «Россия, устремленная в будущее», который прошел в московском парке «Зарядье».