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Делом обратившегося к Путину бизнесмена занялось министерство сельского хозяйства
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    Делом обратившегося к Путину бизнесмена занялось министерство сельского хозяйства

    14:02  12 Января 2018  /обновлено: 14:02  12 Января 2018
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    Делом обратившегося к Путину бизнесмена занялось министерство сельского хозяйства

    Мурманск, 12 января. Правительство России начало рассматривать меры по развитию рыболовного хозяйства в стране после обращения директора Мурманского рыбокомбината Михаила Зуба к президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции.

    Предприниматель пришел на встречу с главой государства под видом журналиста, чтобы поднять вопрос о проблемах, существующих в отрасли. Взяв слово, он сразу признался, что не является сотрудником СМИ и попросил Путина вмешаться в ситуацию. В частности, он призывал допустить предприятия береговой переработки рыбы к ресурсам распределения инвестиционных квот на вылов рыбы.

    Как пояснили в министерстве рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, данный вопрос очень серьезный и требует поправок к действующему законодательству. Сразу после пресс-конференции прошли заседания в министерстве сельского хозяйства РФ, в Росрыболовстве и правительстве России. На все эти мероприятия был приглашен Михаил Зуб, чтобы он смог еще раз объяснить свою позицию. Принято решение о разработке нормативных актов для внесения поправок, чтобы стимулировать рыбоперерабатывающий бизнес в стране.

    После этого в Росрыболовстве был отмечен рост поступления заявок из Мурманской области на строительство рыбоперерабатывающих фабрик.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #мурманск #рыболовство #зуб
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