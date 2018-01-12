После поручения Путина в Мурманске подписали меморандум о туристическом субкластере

Мурманск, 12 января. После призыва президента РФ Владимира Путина развивать региональные туристические кластеры в Мурманске подписали меморандум о создании туристско-рекреационного субкластера.

Кластер будет расположен на территории города Оленегорска. В настоящее время в нем запланировано проведение шести выставочных мероприятиях туристической направленности с 62-мя участниками. Кроме того, изготовлены видеоролики по продвижению спортивной рыбалки и мест отдыха в Мурманской области, запущены кампании по продвижению турпроектов региона в социальных сетях и СМИ, сообщает корреспондент ФАН.

В течение 2017 года в Мурманской области збыло зарегистрировано 152 участника туристско-рекреационного кластера, в том числе 129 субъектов малого и среднего предпринимательства. На формирование условий для реализации кластерных инициатив было выделено свыше 18 миллионов рублей, из них 6 миллионов из федерального бюджета.

Кроме того, известно, что в настоящее время привлечены средства федерального бюджета в сумме 82,4 миллионов рублей на развитие знаменитого туристско-рекреационного кластера «Хибины».

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин заявил об огромном туристическом потенциале РФ и отметил, что для более быстрого развития отрасли необходимо оптимизировать схему взаимодействия инвесторов с государством. Глава государства добавил, что необходимо тщательно анализировать все предложения регионов по развитию туристических кластеров.