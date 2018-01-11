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Кабинет химиотерапии появится в Апатитах после обращения онкобольной девушки к Путину
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    Кабинет химиотерапии появится в Апатитах после обращения онкобольной девушки к Путину

    16:50  11 Января 2018  /обновлено: 16:51  11 Января 2018
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    Кабинет химиотерапии появится в Апатитах после обращения онкобольной девушки к Путину

    Апатиты, 11 января. Кабинет химиотерапии для онкобольных появится в «Апатитско-Кировской центральной городской больнице» Апатитов (Мурманская область) в 2018 году.

    Разговоры о повышении качества медицинской помощи в Апатитах начались после того, как местная жительница Дарья Старикова, у которой диагностировали рак четвертой стадии, пожаловалась в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на то, что она не может получить квалифицированную медицинскую помощь в родном городе.

    В итоге было принято решение увеличить число медработников больницы на 10% и ускорить ремонт отделения гемодиализа. Ранее это жизненно необходимое отделение ютилось в старом корпусе в Кировске, 21 декабря прошлого года состоялось открытие нового помещения в Апатитах, оборудованного по последнему слову медицинской техники. Кроме того, в корпусе скоро завершится ремонт 1 и 2 этажей. Но главное — в 2018 году в Апатитах откроется стационарный кабинет химиотерапии.

    Напомним, 15 июня 2017 года всю страну тронуло эмоциональное выступление 24-летней Дарьи Стариковой, которая на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на плохое медицинское обслуживание. Девушке вначале поставили неправильный диагноз и лечили от него. А потом выяснилось, что у нее злокачественная опухоль и время для ликвидации ее на ранней стадии было упущено. По распоряжению Путина министерство здравоохранения Мурманской области взяло на особый контроль больницу в этом городе.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #онкология #апатиты #химиотерапия
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