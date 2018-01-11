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Две школьницы из Мурманской области встретятся с Путиным
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    Две школьницы из Мурманской области встретятся с Путиным

    17:04  11 Января 2018  /обновлено: 17:04  11 Января 2018
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    Две школьницы из Мурманской области встретятся с Путиным

    Мурманск, 11 января. Две школьницы из Мурманской области, победившие на всероссийском конкурсе сочинения «Россия, устремленная в будущее», в четверг встретятся с президентом России Владимиром Путиным.

    Одна из победительниц — одиннадцатиклассница из  Оленегорска Надежда Смирнова, которая написала сочинение про волонтеров «Делай добро». Вторая — девятиклассница Ирина Веселова из Снежнегорска, поразмышлявшая на тему освоения Арктики. Встреча с президентом состоится в парке «Зарядье».      

    Напомним, что 1 сентября 2017 года Владимир Путин провел открытый урок, на котором предложил школьникам написать сочинение, предложив свое видение России в 2040-2050 годах. Эта инициатива вылилась во всероссийский конкурс сочинений, в котором приняли участие тысячи школьников по всей стране, и лишь 33 ученика стали победителями.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #мурманск #школьницы #сочинение
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