Две школьницы из Мурманской области встретятся с Путиным

Мурманск, 11 января. Две школьницы из Мурманской области, победившие на всероссийском конкурсе сочинения «Россия, устремленная в будущее», в четверг встретятся с президентом России Владимиром Путиным.

Одна из победительниц — одиннадцатиклассница из Оленегорска Надежда Смирнова, которая написала сочинение про волонтеров «Делай добро». Вторая — девятиклассница Ирина Веселова из Снежнегорска, поразмышлявшая на тему освоения Арктики. Встреча с президентом состоится в парке «Зарядье».

Напомним, что 1 сентября 2017 года Владимир Путин провел открытый урок, на котором предложил школьникам написать сочинение, предложив свое видение России в 2040-2050 годах. Эта инициатива вылилась во всероссийский конкурс сочинений, в котором приняли участие тысячи школьников по всей стране, и лишь 33 ученика стали победителями.

Владимир Путин. Биография.