Молодые матери Мурманска получат дополнительные привилегии по указу Путина

Мурманск, 11 января. Молодые матери в Мурманской области получат дополнительные привилегии, согласно майским указам президента РФ Владимира Путина. Речь идет о выполнении программы по стимулированию рождаемости в регионе.

Теперь женщины до 26 лет, родившие первого ребенка, будут получать дополнительное денежное пособие в течение полутора лет. Молодым семьям также будут компенсировать 20% расходов за уход за ребенком в образовательных учреждениях.

Кроме того, мурманские чиновники создают дополнительные места в подготовительных организациях, чтобы все дети до трех лет получили дошкольное образование.

Ряд изменений направлен на повышение комфорта самих мам. Так, молодые женщины, родившие первенца, могут получить дополнительное профобразование во время декретного отпуска, а также абонемент в бассейн и фитнес, а беременные первым ребенком — два абонемента в филармонию.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин распорядился разработать комплекс мер по стимулированию рождения первых детей в Мурманской области еще в мае 2012 года. В последний рабочий день 2017 года было подписано соответствующее распоряжение правительства.

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