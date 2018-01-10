Перебегавший дорогу мальчик попал под колеса иномарки в Мурманске

Мурманск, 10 января. Девятилетний мальчик, перебегавший проезжую часть в неустановленном для перехода месте, попал под колеса автомобиля в Мурманске.

Как сообщает ГИБДД России по Мурманской области, дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 9 января, около 17:40 часов вечера на улице Марата: девятилетний ребенок пересекал дорогу в неустановленном для перехода месте вне видимости пешеходного перехода и попал под колеса иномарки Volkswagen.

Мальчика после осмотра врачей отправили на амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии, после чего будет принято решение процессуального характера.