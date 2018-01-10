Пьяный житель Апатитов на угнанном бронетранспортере протаранил витрину магазина

Апатиты, 10 января. Полиция Апатитов проводит проверку после того, как пьяный мужчина угнал бронетранспортер со стоянки автошколы и протаранил на нем витрину магазина.

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, инцидент произошел в среду, 10 января, утром в Апатитах: 29-летний мужчина на угнанном со стоянки автошколы бронетранспортере протаранил иномарку и влетел в витрину магазина, расположенного на улице Северной. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением транспортным средством.

Угонщика задержали, в настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Отмечается, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за угон 4 января КамАЗа с автобазы Кольского научного центра РАН.