Горящие гаражи в Мурманске тушили 20 человек

Мурманск, 10 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманске: загорелись да гаража.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Мурманской области, пожар произошел во ворник, 9 января, в дневное время суток в гаражах, расположенных на улице Шевченко. На место ЧП после получения сообщения о возгорании незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд в составе 20 человек личного состава и пяти единиц техники.

Пламя охватило территорию площадью 80 квадратных метров. Огнеборцы вынесли из гаражей четыре газовых баллона. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По последним данным, пострадавших при ЧП нет.