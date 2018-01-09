Пьяный житель Мурманска изрезал приятеля штангенциркулем

Мурманск, 9 января. Сотрудники полиции Мурманска задержали подозреваемого в причинении легкого вреда здоровью: пьяный мужчина изрезал своего приятеля штангенциркулем.

Медики сообщили в полицию, что к ним поступил мужчина 1982 года рождения с ранениями в области головы. У него были колото-резанная рана теменной области головы и резаная рана с повреждением носа, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым в квартире дома на улице Ломоносова. Между ними произошла ссора, и приятель нанес несколько ударов штангенциркулем.

Подозреваемый — 48-летний мужчина, который ранее не был судимым — был задержан. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело факту причинения легкого вреда здоровью.