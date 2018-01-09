Женщина погибла при пожаре в Оленегорске

Мурманск, 9 января. Женщина погибла при пожаре в жилом доме на улице Строительная в Оленегорске Мурманской области вечером 8 января.

В результате пожара погибла женщина 1960 года рождения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Мурманской области. По факту случившегося следователи проводят проверку. Также отмечается, что есть пострадавший мужчина.

Получив сообщение о возгорании в жилом доме, пожарные прибыли на место происшествия в составе десяти человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. В результате пожара закопчены стены по всей комнате, также огонь повредил мебель в помещении: шкаф, кровать, кресло. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.