Автомобиль сгорел в Мурманске ранним утром

Мурманск, 9 января. Мурманские сотрудники пожарно-спасательного подразделения тушили горящий автомобиль ранним утром во вторник, 9 января.

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Саши Ковалева в Мурманске поступило на пульт дежурного примерно полпятого утра, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы в составе девяти человек. Они, задействовав две единицы техники, стали тушить огонь.

В результате пожара закопчен салон автомобиля, кроме этого лопнуло лобовое стекло. На данный момент сотрудники пожарно-спасательного подразделения выясняют, что могло стать причиной возгорания транспортного средства.