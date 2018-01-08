Два жителя Мурманской области стали жертвами мошенников

Мурманск, 8 января. Сотрудники полиции зарегистрировали два факта мошенничества на территории Мурманской области, возбуждены уголовные дела. Жертвами мошенников стали 26-летний житель Мончегорска и 45-летний житель Оленегорска.

Жителю Мончегорска пришло сообщение в сети Интернет от знакомого, который просил помочь и перевести деньги на счет. Мужчина согласился помочь приятелю и перевел пять тысяч рублей. Как оказалось, аккаунт «друга» был взломан неизвестными, и мужчина не просил о переводе денег.

Второй случай произошел в Оленегорске: мужчина нашел в сети Интернет объявление о продаже телефона. Данное предложение его заинтересовало, так как стоимость дорого гаджета была значительно меньше. В качестве предоплаты мужчина перевел 15 тысяч рублей, позже сайт был заблокирован и телефон продавцов выключен.