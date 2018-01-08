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Легковушка и автобус стали участниками ДТП в Мурманске, есть пострадавшие
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    Легковушка и автобус стали участниками ДТП в Мурманске, есть пострадавшие

    11:54  8 Января 2018
    162

    Легковушка и автобус стали участниками ДТП в Мурманске, есть пострадавшие

    Мурманск, 8 января. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали легковой автомобиль и маршрутный автобус, произошло на пересечении улиц Шмидта и Академика Книповича в Мурманске. Есть пострадавшие в автомобильной аварии.

    Дорожное происшествие случилось около здания Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева около восьми часов утра в понедельник, 8 января. По предварительным данным, в автомобильной аварии пострадал водитель легкового автомобиля, он получил травму головы. Отмечается, что также оба транспортных средства получили механические повреждения: у иномарки разбита передняя часть автомобиля, у автобуса — дверь.

    «Автобус мог быть вовсе не маршруткой, а служебным транспортом для развозки рабочих», — сообщает «СеверПост».

    На данный момент официальной информации о дорожно-транспортном происшествии от ГИБДД не поступала.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #мурманск
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