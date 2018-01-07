Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Мурманске

Мурманск, 7 января. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня ночью в Мурманске: загорелся автомобиль.

Пожар произошел в воскресенье, 7 января, около полуночи во дворе жилого дома №23, расположенного на проспекте Ленина, сообщают региональные информационные источники со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Сотрудники пожарно-спасательного отряда в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники незамедлительно прибыли на место чрезвычайного происшествия.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар, пламя повредило моторный отсек. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.