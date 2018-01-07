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Рецидивист угнал заведенную иномарку у забежавшего в магазин жителя Мурманска
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    Рецидивист угнал заведенную иномарку у забежавшего в магазин жителя Мурманска

    17:23  7 Января 2018  /обновлено: 17:23  07 Января 2018
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    Рецидивист угнал заведенную иномарку у забежавшего в магазин жителя Мурманска

    Мурманск, 7 января. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Мурманска, который угнал у мужчины иномарку.

    Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Мурманской области, 27-летний мужчина угнал автомобиль Nissan, принадлежавший местному жителю, который ненадолго отучился в магазин и оставил машину заведенной. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о краже. Спустя некоторое время сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника за рулем угнанной машины.

    Подозреваемого доставили в отдел полиции. Оказалось, что у северянина несколько судимостей. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции по данной статье предполагают лишение свободы сроком до пяти лет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #росгвардия #мурманск #угон
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