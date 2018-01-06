Освещенную лыжную трассу открыли в Североморске

Мурманск, 6 января. Открытие освещенной лыжной трассы состоялось сегодня в Мурманской области.

По информации региональных новостных источников, в субботу, 6 января, глава Североморска Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев торжественно открыли освещенную лыжную трассу. Также запланировано обустройство дорожек для катания на роликовых коньках и прокладка велодорожки. Кроме этого, в загородном парке будет оборудовала более протяженная лыжная дорога.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту хищения 40 тысяч рублей у жительницы Оренбургской области, заказавшей в Интернете сумку известного бренда.