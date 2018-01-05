18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Военные РФ и МИД Сирии обсудили взаимодействие по гумконвоям ООН в 2018 году
Происшествия
Житель Мурманска угрожал убийством 58-летней супруге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Мурманска угрожал убийством 58-летней супруге

    20:24  5 Января 2018
    234

    Житель Мурманска угрожал убийством 58-летней супруге

    Мурманск, 5 января. Житель Мурманска угрожал своей 58-летней супруге убийством. Возбуждено уголовное дело.

    Женщина обратилась в полицию за помощью и сообщила, что ее супруг угрожал убить ее. Сотрудники правоохранительных органов установили, что у супружеской пары возник конфликт на бытовой почве в квартире дома по проспекту Героев-Североморцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Супруг женщины пытался задушить ее подушкой.

    Отмечается, что мужчина был трезвым и в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, лишение свободы сроком до двух лет.

    Напомним, житель Псковской области угрожал ножом 20-летней девушке. По факту произошедшего проводится проверка.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мурманск #угроза убийством
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Эрдоган заявил, что Турция устала от переговоров о вступлении в ЕС

      21:42 5 Января 2018 129
      Читать
      16:46
      Сегодня

      Порошенко объявил Украину энергетически независимой: Соскочили с газового крючка
      15:59
      Сегодня

      Россия призвала ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов РФ из Латвии
      13:55
      Сегодня

      КС Молдавии поддержал запрет новостных передач из России в обход президента
      11:05
      Сегодня

      Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы
      4:44
      Сегодня

      Журналистка ВГТРК, депортированная из Латвии, вернулась в Россию

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 8667

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9804

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      10284

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      17588

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3393
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

      Сирия: что известно о минометном обстреле авиабазы «Хмеймим»

      14:09   5 Января 2018
      10533
      Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      Выборы-2018: в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

      7:28   5 Января 2018
      1276
      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      Как МОК пропагандировал расизм, сексизм и гомосексуализм. Колонка Владимира Тулина

      19:18   4 Января 2018
      9385
      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      Украинские власти признались в планах взорвать российский газопровод

      17:27   4 Января 2018
      6582