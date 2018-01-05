Житель Мурманска угрожал убийством 58-летней супруге

Мурманск, 5 января. Житель Мурманска угрожал своей 58-летней супруге убийством. Возбуждено уголовное дело.

Женщина обратилась в полицию за помощью и сообщила, что ее супруг угрожал убить ее. Сотрудники правоохранительных органов установили, что у супружеской пары возник конфликт на бытовой почве в квартире дома по проспекту Героев-Североморцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Супруг женщины пытался задушить ее подушкой.

Отмечается, что мужчина был трезвым и в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, житель Псковской области угрожал ножом 20-летней девушке. По факту произошедшего проводится проверка.