Житель Мурманска с ножом ограбил магазин

Мурманск, 5 января. Житель Мурманска совершил разбой: молодой человек с ножом ограбил магазин, похитив деньги. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого.

По словам очевидцев, в магазин, который находится в Ленинском районе Мурманска, зашел молодой человек и стал угрожать ножом, после чего похитил тысячу рублей из кассы. Получив сигнал «Тревога», на место происшествия выехали сотрудники Росгвадии. Они получили приметы злоумышленника и приступили к поиску.

Молодого человека 1998 года рождения задержали во дворе одного из домов, сообщает пресс-служба Росгвардии по Мурманской области. Он хотел продолжить отмечать праздники, поэтому решил похитить деньги из магазина. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание, которое предусмотрено данной статьей, лишение свободы сроком до десяти лет.