Полиция задержала мошенника в Северодвинске

Мурманск, 4 января. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в мошенничестве и задержали его. Им оказался безработный житель Северодвинска.

Мужчина, когда оформлял документы на кредит, предоставил банку ложные сведения. В результате чего смог похитить 180 тысяч рублей, сообщают новостные источники региональных СМИ со ссылкой на управление МВД России по Мурманской области. Инцидент произошел в начале декабря прошлого года.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемому мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что женщина хотела сдать в аренду квартиру, а стала жертвой мошенников. Пожилая жительница Воронежа перевела неизвестному 173 тысячи рублей.