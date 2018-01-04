Выпавший из окна дома в Мончергорске ребенок скончался в больнице

Мурманск, 4 января. Ребенок, выпавший из окна четвертого этажа квартиры дома по проспекту Металлургов в Мончегорске, скончался в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 9 декабря прошлого года, ребенка с травмами доставили в больницу, где ему была оказана помощь. Однако, 3 января этого года мальчик скончался, сообщает СУ СК России по Мурманской области.

Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», однако с учетом того, что ребенок умер, деяние переквалифицировали как «причинение смерти по неосторожности». На данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет решаться вопрос о предъявлении обвинения.