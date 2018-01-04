Пьяный житель Кировска сломал жене верхнюю челюсть

Мурманск, 4 января. Житель Кировска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил и сломал верхнюю челюсть своей супруге, ее доставили в медицинское учреждение.

Супружеская пара распивала спиртные напитки в квартире и у них возникла ссора, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Сотрудники правоохранительных органов, приехав на место, установили подозреваемого — местного жителя 1988 года рождения — и доставили его в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном.

Экспертиза показала, что повреждения полученные женщиной расцениваются как вред здоровью средней тяжести. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.