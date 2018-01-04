Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Мурманской области

Мурманск, 4 января. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения эвакуировали пять человек из горящего дома в Ковдоре Мурманской области.

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Школьная поступило поздно вечером, примерно в 23.20, 3 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные в составе 12 человек, для тушения огня они задействовали три единицы техники.

Огонь повредил деревянные хозяйственные постройки, строительные материалы, дрова, а также бытовой мусор. На данный момент специалисты выясняют, что могло стать причиной пожара.

Ранее сообщалось, что огнеборцы тушили пожар в жилом доме в поселке Мурмаши. Огонь повредил кресло, на данный моменты выясняются причины возгорания.