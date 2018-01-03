Жителя Апатитов спасли из горящей квартиры

Мурманск, 3 января. Чрезвычайное происшествие зафиксировано в Мурманской области: пожарные спасли человека из горящей квартиры.

Чрезвычайное происшествие произошло в Апатитах в квартире, расположенной на улице Жемчужная. Местные жители сообщили о чрезвычайном происшествии дежурному МЧС. Пожарно-спасательный отряд в составе 12 человек личного состава незамедлительно прибыл на место, огнеборцам удалось ликвидировать возгорание и вывести из квартиры мужчину.

В настоящее время сотрудники органов охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

Напомним о чрезвычайном происшествии в Новосибирске:спасатели эвакуировали девять человек из горящего дома.