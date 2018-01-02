Жителю Мурманска грозит до семи лет тюрьмы за ограбление пенсионера

Мурманск, 2 января. Уголовное дело возбудили в отношении молодого жителя Мурманска, который обокрал пенсионера на улице.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, 23-летний молодой человек ограбил 70-летнего пенсионера у закусочной, расположенной на улице Хлобыстова. Грабитель при этом угрожал физической расправой. Потерпевший пожилой мужчина обратился в полицию с соответствующим заявлением.

Сотрудники органов охраны правопорядка задержали подозреваемого. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.