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Жителю Мурманска грозит до семи лет тюрьмы за ограбление пенсионера
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    Жителю Мурманска грозит до семи лет тюрьмы за ограбление пенсионера

    20:07  2 Января 2018  /обновлено: 20:08  02 Января 2018
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    Жителю Мурманска грозит до семи лет тюрьмы за ограбление пенсионера

    Мурманск, 2 января. Уголовное дело возбудили в отношении молодого жителя Мурманска, который обокрал пенсионера на улице.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, 23-летний молодой человек ограбил 70-летнего пенсионера у закусочной, расположенной на улице Хлобыстова. Грабитель при этом угрожал физической расправой. Потерпевший пожилой мужчина обратился в полицию с соответствующим заявлением.

    Сотрудники органов охраны правопорядка задержали подозреваемого. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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