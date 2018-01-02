Двухэтажный деревянный дом загорелся в Мурманске

Мурманск, 2 января. Чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Мурманске: загорелся двухэтажный деревянный дом.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения от очевидцев, пожар произошел в понедельник, 1 января, около 20:00 часов вечера в деревянном двухэтажном доме, расположенном на улице Павлова.

На место пожара незамедлительно прибыли сотрудники пожарной службы. В настоящее время информации о пострадавших нет. Специалисты разбираются в обстоятельствах и устанавливают причины возникновения пожара. Отметим, что нежилой деревянный дом уже горел осенью 2017 года.