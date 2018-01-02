Житель Мурманска взорвал петарду под ногами пассажиров на остановке

Мурманск, 2 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманске: под ногами пассажиров, стоящих на остановке, взорвалась петарда.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на сообщения от очевидцев, инцидент произошел на остановке общественного транспорта, расположенного на улице Беринга, 1 января, около 15.30 часов дня. Дмитрий Иванов в группе «Мурманск ДТП ЧП» написал:

«Семья кинула петарду, пострадали люди, кто видел этих людей - напишете, помогите! Человек пострадал, находится в больнице».

Отмечается, что у подошедшего к остановке троллейбуса выбиты стекла. Кроме этого, пострадало рядом расположенное помещение микрозаймовой. Несколько человек пострадали, их доставили в больницу.