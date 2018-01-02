Здание библиотеки загорелось в Мурманской области

Мурманск, 2 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманской области: загорелась здание библиотеки.

Как сообщает пресс-службы МЧС России, сообщение о пожаре в библиотеке в Полярных Зорях, поступило на пульт дежурного около 16:48 часов дня. На место ЧП незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада в составе трех единиц техники и девяти человек личного состава.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах ЧП. Известно, что пламя повредило имущество, которое находилось в помещении, и внутренняя отделка. Согласно последним данным, пострадавших при пожаре нет.