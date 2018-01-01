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Происшествия
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Происшествия
Три пожара произошли в Мурманской области за ночь
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    Три пожара произошли в Мурманской области за ночь

    17:59  1 Января 2018  /обновлено: 17:59  01 Января 2018
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    Три пожара произошли в Мурманской области за ночь

    Мурманск, 1 января. На территории Мурманской области произошли три пожара в новогоднюю ночь. На данный момент специалисты занимаются установлением причин пожаров в домах.

    Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в доме на улице Почтовая в поселке Зеленоборский после часа ночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. Огонь повредил стену, потолок и раму окна. На месте происшествия работали 11 специалистов.

    Сообщение о втором пожаре поступило около трех часов ночи на пульт дежурного. 14 огнеборцев выехали в микрорайон Дровяное, где горело здание на улице Прибрежная. В результате пожара повреждена наружная обшивка стены. 

    Третий пожар случился в доме на улице Новая в Кандалакше: информация поступила примерно в три часа ночи. По данным МЧС обгорел стол.

    Автор: Дарья Смоилна
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    #пожар #мурманская область
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