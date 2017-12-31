Легковушка полностью сгорела в Кировске

Мурманск, 31 декабря. Автомобиль, который был припаркован во дворе дома номер 18 по улице Парковая в Кировске, полностью сгорел.

Информация о том, что произошло возгорание автомобиля, поступила на пульт дежурного ночью в воскресенье 31 декабря. На месте происшествия работали пять пожарных, они задействовали одну единицу техники. На данный момент устанавливаются причины пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в поселке Молочный Мурманской области вечером 29 декабря: огонь повредил семь гаражей на площади 212,5 квадратных метров. Кроме этого была разобрана кровля на площади 20 квадратных метров. На месте пожара работали 19 сотрудников пожарно-спасательного подразделения, они задействовали шесть единиц техники.