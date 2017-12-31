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Украина
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Происшествия
Пожар в квартире в Мурманске начался с загоревшихся простыней
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    Пожар в квартире в Мурманске начался с загоревшихся простыней

    15:22  31 Декабря 2017  /обновлено: 15:22  31 Декабря 2017
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    Пожар в квартире в Мурманске начался с загоревшихся простыней

    Мурманск, 31 декабря. Пожар случился в жилом доме в Мурманске, в результате чего повреждены постельные принадлежности. На месте происшествия работали огнеборцы.

    Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около часа ночи в воскресенье, 31 декабря. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области. Девять огнеборцев тушили квартиру, были задействованы три единицы техники. На данный момент специалисты устанавливают причины возгорания.

    Аналогичный случай произошел в доме, который расположен на улице Магомета Гаджиева около пяти часов вечера в субботу, 30 декабря. На месте происшествия работали 11 пожарных, они задействовали три единицы техники для тушения огня.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #мурманск
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