Пожар в квартире в Мурманске начался с загоревшихся простыней

Мурманск, 31 декабря. Пожар случился в жилом доме в Мурманске, в результате чего повреждены постельные принадлежности. На месте происшествия работали огнеборцы.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около часа ночи в воскресенье, 31 декабря. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области. Девять огнеборцев тушили квартиру, были задействованы три единицы техники. На данный момент специалисты устанавливают причины возгорания.

Аналогичный случай произошел в доме, который расположен на улице Магомета Гаджиева около пяти часов вечера в субботу, 30 декабря. На месте происшествия работали 11 пожарных, они задействовали три единицы техники для тушения огня.