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Жительнице Мурманска грозит до двух лет тюрьмы за кражу забытого пенсионеркой кошелька
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    Жительнице Мурманска грозит до двух лет тюрьмы за кражу забытого пенсионеркой кошелька

    17:51  30 Декабря 2017  /обновлено: 17:51  30 Декабря 2017
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    Жительнице Мурманска грозит до двух лет тюрьмы за кражу забытого пенсионеркой кошелька

    Мурманск, 30 декабря. Жительница Мурманска украла кошелек, забытый пенсионеркой на стойке кассы.

    По информации пресс-службы УМВД по Мурманску, 77-летняя женщина забыла кошелек на стойке кассы в магазине и ушла, спустя некоторое время она вернулась за оставленной вещью, но ее не обнаружила. В кошельке находилось четыре тысячи рублей наличными.

    Сотрудники охраны правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили сотрудников магазина. Удалось установить, что стоявшая за пенсионеркой в очереди женщина прихватила забытый кошелек. В отношении 58-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кража #мурманск #пенсионерка #кошелек
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