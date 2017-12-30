Жительнице Мурманска грозит до двух лет тюрьмы за кражу забытого пенсионеркой кошелька

Мурманск, 30 декабря. Жительница Мурманска украла кошелек, забытый пенсионеркой на стойке кассы.

По информации пресс-службы УМВД по Мурманску, 77-летняя женщина забыла кошелек на стойке кассы в магазине и ушла, спустя некоторое время она вернулась за оставленной вещью, но ее не обнаружила. В кошельке находилось четыре тысячи рублей наличными.

Сотрудники охраны правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили сотрудников магазина. Удалось установить, что стоявшая за пенсионеркой в очереди женщина прихватила забытый кошелек. В отношении 58-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы.