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Происшествия
Семь гаражей сгорели в Мурманской области
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    Семь гаражей сгорели в Мурманской области

    16:48  30 Декабря 2017  /обновлено: 16:49  30 Декабря 2017
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    Семь гаражей сгорели в Мурманской области

    Мурманск, 30 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманской области: загорелись семь гаражей.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области, в автогородке поселка Молочный сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 19 человек личного состава и шести единиц техники тушили сразу семь гаражей. Пламя охватило территорию площадью более 200 квадратных метров. Спасатели разобрали около 20 квадратных метров кровли.

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По последней информации от региональных новостных источников, пострадавших нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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