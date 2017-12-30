Семь гаражей сгорели в Мурманской области

Мурманск, 30 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманской области: загорелись семь гаражей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области, в автогородке поселка Молочный сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 19 человек личного состава и шести единиц техники тушили сразу семь гаражей. Пламя охватило территорию площадью более 200 квадратных метров. Спасатели разобрали около 20 квадратных метров кровли.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. По последней информации от региональных новостных источников, пострадавших нет.