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Политика
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Смертельное ДТП с иномарками произошло в Мурманской области
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    Смертельное ДТП с иномарками произошло в Мурманской области

    15:21  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:21  30 Декабря 2017
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    Смертельное ДТП с иномарками произошло в Мурманской области

    Мурманск, 30 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Мурманской области: столкнулись две иномарки, скончался водитель.

    Автомобильная авария произошла в пятницу, 29 декабря: иномарка Chevrolet под выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем марки Renault.

    Водитель второго транспортного средства получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Пассажир Renault госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #мурманск
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