Смертельное ДТП с иномарками произошло в Мурманской области

Мурманск, 30 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Мурманской области: столкнулись две иномарки, скончался водитель.

Автомобильная авария произошла в пятницу, 29 декабря: иномарка Chevrolet под выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем марки Renault.

Водитель второго транспортного средства получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Пассажир Renault госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах смертельного ДТП.