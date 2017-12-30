Тройное ДТП произошло в Мурманской области

Мурманск, 30 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Мурманской области: столкнулись три автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области, тройная автомобильная авария произошла в субботу, 30 декабря, утром на 1183 километре трассы Р-21 «Кола» в районе Полярных Зорей. Сообщение о ДТП поступило в МЧС около 08:14 часов утра по местному времени. В ведомстве сообщают:

«Пожарно-спасательным подразделением производились работы по ограждению места ДТП, стабилизации поврежденного автомобиля, деблокирование пострадавших, смыв ГСМ с дорожного полотна».

В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах аварии, устанавливают ее причины, после проверки будет вынесено решение процессуального характера.