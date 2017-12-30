Аэропорт Мурманска закроется на сутки из-за новогодних праздников
Мурманск, 30 декабря. Мурманский аэропорт не будет работать в ближайшие сутки в связи с новогодними праздниками.
Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном сайте главной воздушной гавани Заполярья, аэропорт Мурманск будет закрыт в ближайшие 24 часа в период с 15:00 часов дня 31 декабря до 15:00 часов следующего дня 1 января. В указанный период воздушная гавань не будет осуществлять пассажирские перевозки. Причиной отмены полетов стали новогодние праздники.
Последующие дни аэропорт будет работать в прежнем режиме в соответствии с расписанием.
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