Аэропорт Мурманска закроется на сутки из-за новогодних праздников

Мурманск, 30 декабря. Мурманский аэропорт не будет работать в ближайшие сутки в связи с новогодними праздниками.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном сайте главной воздушной гавани Заполярья, аэропорт Мурманск будет закрыт в ближайшие 24 часа в период с 15:00 часов дня 31 декабря до 15:00 часов следующего дня 1 января. В указанный период воздушная гавань не будет осуществлять пассажирские перевозки. Причиной отмены полетов стали новогодние праздники.

Последующие дни аэропорт будет работать в прежнем режиме в соответствии с расписанием.