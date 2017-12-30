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Аэропорт Мурманска закроется на сутки из-за новогодних праздников
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    Аэропорт Мурманска закроется на сутки из-за новогодних праздников

    12:39  30 Декабря 2017  /обновлено: 12:41  30 Декабря 2017
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    Аэропорт Мурманска закроется на сутки из-за новогодних праздников

    Мурманск, 30 декабря. Мурманский аэропорт не будет работать в ближайшие сутки в связи с новогодними праздниками.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном сайте главной воздушной гавани Заполярья, аэропорт Мурманск будет закрыт в ближайшие 24 часа в период с 15:00 часов дня 31 декабря до 15:00 часов следующего дня 1 января. В указанный период воздушная гавань не будет осуществлять пассажирские перевозки. Причиной отмены полетов стали новогодние праздники.

    Последующие дни аэропорт будет работать в прежнем режиме в соответствии с расписанием.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск #новый год #аэропорт
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