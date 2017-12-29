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Ледовый парк открылся в Кировске
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    Ледовый парк открылся в Кировске

    20:31  29 Декабря 2017  /обновлено: 20:31  29 Декабря 2017
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    Ледовый парк открылся в Кировске

    Мурманск, 29 декабря. Парк из снега и льда начал работать в Кировске Мурманской области.

    Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Кировске состоялось открытие парка «Гиперборея», созданного из снега и льда. С пятницы, 29 декабря, он начал работать. Парк оформлен в соответствии с достопримечательностями области. В парке возведены ледяные скульптуры и лабиринт, установлены горки, крепости, трон и ведущий к нему колоннада и карусель.

    Парк является второй достопримечательностью города. Первой остается «Снежная деревня», которая возведена из снега и льда, ее площадь составляет около двух тысяч квадратных метров.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кировск #мурманская область
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