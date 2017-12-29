Ледовый парк открылся в Кировске

Мурманск, 29 декабря. Парк из снега и льда начал работать в Кировске Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Кировске состоялось открытие парка «Гиперборея», созданного из снега и льда. С пятницы, 29 декабря, он начал работать. Парк оформлен в соответствии с достопримечательностями области. В парке возведены ледяные скульптуры и лабиринт, установлены горки, крепости, трон и ведущий к нему колоннада и карусель.

Парк является второй достопримечательностью города. Первой остается «Снежная деревня», которая возведена из снега и льда, ее площадь составляет около двух тысяч квадратных метров.