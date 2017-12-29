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Тело мужчины обнаружили прохожие на улице Мурманска
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    Тело мужчины обнаружили прохожие на улице Мурманска

    17:05  29 Декабря 2017  /обновлено: 17:05  29 Декабря 2017
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    Тело мужчины обнаружили прохожие на улице Мурманска

    Мурманск, 29 декабря. Жители Мурманска обнаружили труп мужчины на улице возле жилого дома.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Мурманску, инцидент произошел в пятницу, 29 декабря, возле дома №21, расположенного на проспекте Кольский: прохожие обнаружили труп мужчины и вызвали сотрудников охраны правопорядка. В ведомстве пояснили:

    «На вид умершему было около 50 лет. На теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. При мужчине был мобильный телефон. Поэтому родственников известили о случившемся».

    В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти мужчины.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #мурманск
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