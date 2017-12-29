Тело мужчины обнаружили прохожие на улице Мурманска

Мурманск, 29 декабря. Жители Мурманска обнаружили труп мужчины на улице возле жилого дома.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Мурманску, инцидент произошел в пятницу, 29 декабря, возле дома №21, расположенного на проспекте Кольский: прохожие обнаружили труп мужчины и вызвали сотрудников охраны правопорядка. В ведомстве пояснили:

«На вид умершему было около 50 лет. На теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. При мужчине был мобильный телефон. Поэтому родственников известили о случившемся».

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти мужчины.