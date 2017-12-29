Иномарка влетела в два автомобиля у аэропорта Мурманска, есть пострадавшие

Мурманск, 29 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в районе мурманского аэропорта: иномарка столкнулась с двумя автомобилями.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД России по Мурманской области, автомобильная авария случилась в четверг, 28 декабря, на 12 километре автоподъезда к аэропорту: иномарка Opel выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyta, также Opel задел в попутно двигающемся направлении автомобиль Skoda.

Женщина, находившаяся за рулем Toyta, получила травмы, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.