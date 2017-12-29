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Иномарка влетела в два автомобиля у аэропорта Мурманска, есть пострадавшие
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    Иномарка влетела в два автомобиля у аэропорта Мурманска, есть пострадавшие

    14:00  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:00  29 Декабря 2017
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    Иномарка влетела в два автомобиля у аэропорта Мурманска, есть пострадавшие

    Мурманск, 29 декабря. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в районе мурманского аэропорта: иномарка столкнулась с двумя автомобилями.

    Как сообщает пресс-служба ГИБДД России по Мурманской области, автомобильная авария случилась в четверг, 28 декабря, на 12 километре автоподъезда к аэропорту: иномарка Opel выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyta, также Opel задел в попутно двигающемся направлении автомобиль Skoda.

    Женщина, находившаяся за рулем Toyta, получила травмы, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #мурманск
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