Разлив нефти произошел у рыбного порта Мурманска при буксировке танкера

Мурманск, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Мурманске: при бункеровке транспорта произошел нефтеразлив.

Инцидент произошел в четверг, 28 декабря, около 20:25 часов вечера по московскому времени у причала №41 второго грузового района у АО «Мурманский морской рыбный порт», сообщают в экстренных службах города. Пресс-секретарь рыбного порта Алексей Бакуменко сообщает:

«По предварительной информации, розлив произошел при бункеровке транспорта «FRIO Vladivostok» танкером «Kord Wind» (…) Экипажи сразу же сообщили о случившемся в портнадзор».

Около четырех тонн нефтепродуктов оказались в акватории у причала Мурманского морского порта. для ликвидации последствий происшествия привлечен спасательный катер «Маркаб». Администрация порта отмечает: