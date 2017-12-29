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Разлив нефти произошел у рыбного порта Мурманска при буксировке танкера
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    Разлив нефти произошел у рыбного порта Мурманска при буксировке танкера

    10:10  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:10  29 Декабря 2017
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    Разлив нефти произошел у рыбного порта Мурманска при буксировке танкера

    Мурманск, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Мурманске: при бункеровке транспорта произошел нефтеразлив.

    Инцидент произошел в четверг, 28 декабря, около 20:25 часов вечера по московскому времени у причала №41 второго грузового района у АО «Мурманский морской рыбный порт», сообщают в экстренных службах города. Пресс-секретарь рыбного порта Алексей Бакуменко сообщает:

    «По предварительной информации, розлив произошел при бункеровке транспорта «FRIO Vladivostok» танкером «Kord Wind» (…) Экипажи сразу же сообщили о случившемся в портнадзор».

    Около четырех тонн нефтепродуктов оказались в акватории у причала Мурманского морского порта.  для ликвидации последствий происшествия привлечен спасательный катер «Маркаб». Администрация порта отмечает:

    «По состоянию утро 29 декабря работы продолжаются. Несмотря на минимальные размеры разлива, необходимо оценить нанесённый ущерб».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #нефть #мурманск #нефтеразлив
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