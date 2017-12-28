Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе «Кола»

Мурманск, 28 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель иномарки, случилось на 1317 километре автодороги «Кола» в Мурманской области утром в четверг, 28 декабря.

Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался грузовик ISUZU. Грузовиком управлял мужчина 1963 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. В результате чего произошло лобовое столкновение.

Водитель Toyota 1972 года рождения погиб на месте автомобильной аварии, водитель грузовика был доставлен в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.