Монтажник, упав с крыши, погиб в Котласе

Мурманск, 28 декабря. Специалист, выполнявший монтажные работы, поскользнулся на крыше здания в Котласе и упал. Мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Монтажник, по версии следствия, делал работу по замене блока питания в световой вывеске, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Специалист отправился осуществлять монтажные работы без необходимых знаний по мерам безопасности, вводного инструктажа, стажировки и специального обучения, соответствующей информацией должен был обеспечить работодатель, однако он допустил сотрудника до работы.

На данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося, также возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Напомним, что инцидент произошел в ноябре этого года.