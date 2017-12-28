Охранник сломал челюсть пьяному посетителю магазина в Мурманске

Мурманск, 28 декабря. Сотрудник охранного предприятия ударил одного из посетителей магазина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики обратились в полицию Мурманска и сообщили, что к ним поступил мужчина с закрытым переломом челюсти.

Посетитель магазина был пьяным и вел себя неадекватно, его просили покинуть заведение, однако он никак не реагировал на это, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Сотрудники магазина вызвали охрану, мужчину вывели на улицу, но между охранником 1991 года рождения и потерпевшим возник конфликт, в результате чего произошла драка и молодой человек ударил другого кулаком по лицу.

На данный момент подозреваемый, ранее не судимый, находится под подпиской о невыезде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Жителю Мурманска может грозить наказание — до трех лет лишения свободы.