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Охранник сломал челюсть пьяному посетителю магазина в Мурманске
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    Охранник сломал челюсть пьяному посетителю магазина в Мурманске

    11:38  28 Декабря 2017  /обновлено: 11:39  28 Декабря 2017
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    Охранник сломал челюсть пьяному посетителю магазина в Мурманске

    Мурманск, 28 декабря. Сотрудник охранного предприятия ударил одного из посетителей магазина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики обратились в полицию Мурманска и сообщили, что к ним поступил мужчина с закрытым переломом челюсти.

    Посетитель магазина был пьяным и вел себя неадекватно, его просили покинуть заведение, однако он никак не реагировал на это, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. Сотрудники магазина вызвали охрану, мужчину вывели на улицу, но между охранником 1991 года рождения и потерпевшим возник конфликт, в результате чего произошла драка и молодой человек ударил другого кулаком по лицу.

    На данный момент подозреваемый, ранее не судимый, находится под подпиской о невыезде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Жителю Мурманска может грозить наказание — до трех лет лишения свободы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мурманск #драка #причинение вреда
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