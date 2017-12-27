Новогодний троллейбус будет ходить по улицам Мурманска
Мурманск, 27 декабря. Новогодний троллейбус будет двигаться по улицам Мурманска. Новое транспортное средство можно будет увидеть на дорогах города с 29 декабря.
Троллейбус сделан в новогодней тематике: на нем изображен Дед Мороз, снежинки и надпись «С Новым годом». Салон также оформлен в новогоднем стиле, кроме этого жители и гости Мурманска могут удивиться необычной встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой — водитель и кондуктор такого троллейбуса будут в новогодних костюмах главных героев Нового года.
«Это своего рода дополнение к городской иллюминации. Надеемся, мурманчане и гости города оценят наш труд, и мы получим ответные улыбки от пассажиров», — приводит «Хибины.com» слова заместитель генерального директора «Электротранспорта» Владимира Буряка.