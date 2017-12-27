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Новогодний троллейбус будет ходить по улицам Мурманска
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    Новогодний троллейбус будет ходить по улицам Мурманска

    20:13  27 Декабря 2017  /обновлено: 20:13  27 Декабря 2017
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    Новогодний троллейбус будет ходить по улицам Мурманска

    Мурманск, 27 декабря. Новогодний троллейбус будет двигаться по улицам Мурманска. Новое транспортное средство можно будет увидеть на дорогах города с 29 декабря.

    Троллейбус сделан в новогодней тематике: на нем изображен Дед Мороз, снежинки и надпись «С Новым годом». Салон также оформлен в новогоднем стиле, кроме этого жители и гости Мурманска могут удивиться необычной встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой — водитель и кондуктор такого троллейбуса будут в новогодних костюмах главных героев Нового года.

    «Это своего рода дополнение к городской иллюминации. Надеемся, мурманчане и гости города оценят наш труд, и мы получим ответные улыбки от пассажиров», — приводит «Хибины.com» слова заместитель генерального директора «Электротранспорта» Владимира Буряка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мурманск #новый год #транспорт
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