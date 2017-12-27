Новогодний троллейбус будет ходить по улицам Мурманска

Мурманск, 27 декабря. Новогодний троллейбус будет двигаться по улицам Мурманска. Новое транспортное средство можно будет увидеть на дорогах города с 29 декабря.

Троллейбус сделан в новогодней тематике: на нем изображен Дед Мороз, снежинки и надпись «С Новым годом». Салон также оформлен в новогоднем стиле, кроме этого жители и гости Мурманска могут удивиться необычной встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой — водитель и кондуктор такого троллейбуса будут в новогодних костюмах главных героев Нового года.