Автомобилист сбил пожилую женщину и отвез ее в травмпункт в Мурманске

Мурманск, 27 декабря. Водитель, управляющий автомобилем Nissan, сбил пожилую женщину в Мурманске, а после чего отвез ее в травмпункт.

Пенсионерку привезли в травмпункт, а после чего доставили в медицинское учреждение. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером во вторник, 26 декабря, сообщают новостные источники региональных СМИ. Автомобилист 1996 года рождения сбил пожилую женщину на пешеходном переходе по улице Книповича.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Отмечается, что водитель иномарки находился в трезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что автомобильная авария, участниками которой стали три иномарки, произошла в микрорайоне Росляково в Мурманске во вторник, 26 декабря. Как стало известно, в дорожно-транспортно происшествии никто не пострадал.