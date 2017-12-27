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Автомобилист сбил пожилую женщину и отвез ее в травмпункт в Мурманске
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    Автомобилист сбил пожилую женщину и отвез ее в травмпункт в Мурманске

    17:56  27 Декабря 2017  /обновлено: 17:56  27 Декабря 2017
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    Автомобилист сбил пожилую женщину и отвез ее в травмпункт в Мурманске

    Мурманск, 27 декабря. Водитель, управляющий автомобилем Nissan, сбил пожилую женщину в Мурманске, а после чего отвез ее в травмпункт.

    Пенсионерку привезли в травмпункт, а после чего доставили в медицинское учреждение. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером во вторник, 26 декабря, сообщают новостные источники региональных СМИ. Автомобилист 1996 года рождения сбил пожилую женщину на пешеходном переходе по улице Книповича.

    По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Отмечается, что водитель иномарки находился в трезвом состоянии.

    Ранее сообщалось, что автомобильная авария, участниками которой стали три иномарки, произошла в микрорайоне Росляково в Мурманске во вторник, 26 декабря. Как стало известно, в дорожно-транспортно происшествии никто не пострадал.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #мурманск #пешеход
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