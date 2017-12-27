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Житель Мурманской области получил 400 часов обязательных работ за езду в пьяном виде
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    Житель Мурманской области получил 400 часов обязательных работ за езду в пьяном виде

    13:19  27 Декабря 2017  /обновлено: 13:19  27 Декабря 2017
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    Житель Мурманской области получил 400 часов обязательных работ за езду в пьяном виде

    Мурманск, 27 декабря. Водитель, который ездил на своем мотоцикле по улицам населенного пункта Высокий Мурманской области в состоянии алкогольного опьянения, получил 400 часов обязательных работ.

    Сотрудники ГИБДД остановили мотоциклиста, который был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области. Как оказалось, мужчина был подвергнут административному наказанию за то, что ездил пьяным на транспортном средстве. 

    Водитель полностью признал свою вину. Отметим, что суд также постановил, что мужчина не может управлять транспортным средством два года и десять месяцев. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

    Напомним, неизвестный, который находился в состоянии алкогольного опьянения, избил сотрудника такси в Мурманске.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #алкоголь #мурманская область
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